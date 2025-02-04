Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ile heyeti, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi’nde yeniden İl Başkanı seçilen Gürhan Albayrak’a ziyarette bulundu.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu, Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Rallas, Ahmet Özdemirel, Güven Erdoğan, Murat Sürel, Meclis Başkan Yardımcısı Nilay Güneş Erdemir, Meclis Üyeleri Bülent Ayva, Mehmet Eren, Berna Kızılbük ve TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri Halil Karahisar ile Mehmet Ali Çil, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına yeniden seçilen Gürhan Albayrak’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. ESO heyeti, Albayrak’a yeni dönemin hayırlı olması temennilerini ileterek, iş birliğine her zaman hazır olduklarını ve Eskişehir için atılacak her adımın çok kıymetli olduğunu vurguladı.