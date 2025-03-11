Eskişehir’in altın kızı olarak bilinen taekwondo sporcusu Gülsena Karakuyulu Ertunç, Türkiye Taekwondo Federasyonunun Adana’da düzenlediği Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında Serbest Stil Ferdi Bayanlar Kategorisinde Türkiye 1’ncisi oldu.

19’ncu kez Türkiye Şampiyonu oldu

Adana’da düzenlenen ve 800 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonada Eskişehir’in altın kızı Gülsena Karakuyulu Ertunç yine şaşırtmadı ve 19’ncu Türkiye Şampiyonluğu’nu alarak Eskişehir’i gururlandırdı. Antrenörü aynı zaman da annesi olan Dilek Karakuyulu, Gülsena Karakuyulu Ertunç’un sakatlığı nedeniyle geçen sene Türkiye Şampiyonası’na katılım sağlayamadığını anlatarak, "Kızımı, azimli ve planlı güçlendirme çalışmalarıyla yeniden kortlarda görmek bizleri çok heyecanlandırdı. Türkiye Şampiyonu olması da Eskişehir’e ayrı bir gurur verdi" dedi.

Eskişehir Şehit Barış Öztürk Ortaokulu’nda Beden Eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Gülsena Karakuyulu Ertunç, hem sportif hem kişisel özellikleriyle öğrencilerine güzel bir rol model olmaya devam etmektedir.