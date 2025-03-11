Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Silifke Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, orman yangınları, ormanın önemi ve insan yaşamındaki yeri hakkında öğrencilere yönelik bilinçlendirme eğitimi verildi.

Programda, orman, ormanın önemi ve faydaları, erozyonun oluşum sebepleri ve önleme yöntemleri, orman yangınlarının oluşumu, zararları ve müdahale yöntemleri konularında slayt gösteriler ve videolar eşliğinde bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerin aktif katılımını sağlamak için karşılıklı soru-cevap ve ödüllendirme yöntemi de uygulandı.

Emin Dursun Kaya İlköğretim Okulu ve Ertan Cüceloğlu Anadolu Lisesi başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm okullarda bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.