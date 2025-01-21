Eskişehirli sanatçı-şair Minever Sezer’e, vefa programında saz sanatçıları türkülerle eşlik etti.

‘Vefa programı’ izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Eskişehir Taşbaşı Kırmızı Koltuklu Salon’da düzenlenen ‘vefa programı’ Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses etkinlikte yaptığı konuşmasında, "Eskişehir’de bizlerin ufkunu açan sanatçılarımız, yazarlarımız, şairlerimize vefa borcumuzu ödemek adına her ay ‘vefa programları’ düzenliyoruz ve Eskişehir’in kültür ve sanatına katkıda bulunuyoruz’’ dedi.

Sanatçı - şair Minever Sezer ise etkinlikte yaptığı konuşmasında, ‘’İnsan ömründe nadide anlar vardır. Bu akşam da benim için özel bir akşam oldu. Sanatçıya gösterilen ‘vefa programından’ gurur duydum. Eskişehir her yönden kültür ve sanat şehri olarak anılan bir şehirdir’’ dedi.

Etkinliğin moderatörlüğünü Mesut Acet yaptı. Etkinliğe; sanatseverler ve davetli topluluğu katıldı. Vefa programında; Ozan İsmail Akar, İbrahim Oflaz sazıyla Eskişehir türkülerini söyleyerek izleyicileri coşturdu. Gitar eğitmeni İzzet Yıldırım enstrümanlarıyla söylenen türkülere eşlik etti. Program sonunda; Dernek Başkanı Av. Ahmet Doğanses, Sanatçı - şair Minever Sezer’e plaket ve çiçek buketi takdim etti.