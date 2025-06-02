Eskişehir’de bir yenidoğan bebekte doğumsal diyafram hernisi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yaşamının ilk gününde ameliyat edilen bebek, multidisipliner bir ekibin titiz çalışmasıyla sağlığına kavuşuyor. Bebeğin tedavisi yenidoğan yoğun bakım ünitesinde devam ederken, doktorlar başarılı operasyonun detaylarını paylaştı.

"Bu hastalık oldukça nadir görülür"

Yenidoğan Yoğun Bakım Doç. Dr. E. Esin Yalınbaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘‘Doğumsal diyafram hernisi oldukça nadir görülen karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran ve solunuma yardımcı olan diyafram kasının bir yerinde gelişim bozukluğuna bağlı bir delik bulunmasıdır. Bu hastalık oldukça nadir görülür, hastalığa multidisipliner yaklaşım önemlidir. Bebeğimizin anne karnındayken tanısı perinatoloji uzmanımız Dr. M.Can Keven tarafından konulduktan sonra, doğum salonunda Dr Ayşe Demiraldı tarafından diafragma hernisine yönelik ilk müdahalesi yapılıp yenidoğan yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Yapılan tetkiklerle kesin tanısı konulan bebeğin, pulmoner hipertansiyon açısından kalbine yönelik EKO’su Çocuk Kardiyoloji Dr. Sezen Gülümser Şişko tarafından yapıldıktan sonra çocuk cerrahisi tarafından ameliyata alınmıştır. Ameliyat sonrası entübe olarak YYBÜ takibe alınan bebeğin özellikle ilk 24 saat kritik olup solunum, dolaşım, kalp, böbrek fonksiyonları açısından YYBÜ doktorları ve hemşireleri tarafından titizlikle yakın takip edilmiş, 7. gününde ekstübe edilip, 10. gününde solunum cihazından ayrılmıştır, genel durumu stabil olan bebek ağızdan beslenmeye başlanmış, halen YYBÜ’ de takip ve tedavisi devam etmektedir’’ dedi.

"Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü"

Çocuk Cerrahisi Op. Dr. İbrahim Yıldırım ise ameliyat sonrasında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

‘‘Hastamızda, diyafram dediğimiz batın ve akciğer boşluğunu birbirinden ayıran yapının yaklaşık yüzde 70’i yoktu ve ince bağırsak ve kalın bağırsakların bir kısmı, dalak, sol böbrek, hatta sol testis akciğer bölgesinde görüldü. Yaklaşık 3 saat süren ameliyatımızda karın organlarını aşağı alıp diyafram boşluğunu mesh dediğimiz suni bir bariyerle kapattık. Zamanında yapılan bu müdahale ile hem akciğerlerin genişlemesine fırsat tanındı hemde karın organlarının yerine yerleştirilmesi sağlandı. Ağırlık olarak bu kadar küçük bir hasta ve bu denli zorlu bir hastalığın ameliyatında anestezinin önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Anestezi doktorlarımız Betül Okumuşer,Zeliha Dedebağı ve ekibine gösterdikleri özveri çin teşekkür ediyorum.Böyle zorlu bir hastalığın şifa ile sonuçlanması hepimiz için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma tekardan teşekkür ediyorum.’’

"Ameliyat öncesinde yoğun bir hazırlık süreci yürüttük"

Son olarak Çocuk Cerrahisi Op. Dr. Berkay Tekkanat, ameliyat hakkında, "Diyafram hernisi, bebeklerde ciddi solunum problemlerine yol açabilen bir durumdur. Ameliyat öncesinde yoğun bir hazırlık süreci yürüttük, multidisipliner bir yaklaşımla hastayı en iyi şekilde değerlendirdik. Böyle başarılı bir ekip çalışmasında yer almak ve bir yenidoğanın hayatına dokunmak bizler için gerçekten gurur verici" şeklinde konuştu.