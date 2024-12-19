Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda sahte ve kaçak alkol ile malzemeleri ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 1 kişi tutuklandı.

KOM Şube Müdürlüğümüzce, kaçak ve sahte alkol satışını önleme amacıyla yapılan çalışma neticesinde; 795 adet sahte alkollü içki bandrolü, 510 adet sahte alkollü içki etiketi, 500 adet sahte alkollü içki kapağı, 130 adet sahte alkollü içki kapüşonü, 60 adet sahte alkollü içki dolumunda kullanılan şişe, 25 litre doluma hazır sahte viski, 10 litre etil alkol, 6 şişe satışa hazır sahte viski, 3 adet sahte viski yapımında kullanılan kit ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden H.C. isimli şahıs adli makamlarca tutuklandı.