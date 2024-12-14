Çağdaş Azerbaycan edebiyatının incisi Ali Tude’nin doğumunun 100’üncü Yılına özel ‘Ali Tude Anma Günü’ konu başlığı altında, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Nasrettin Hoca Salonu’nda Eskişehir Azerbaycanlılar tarafından panel gerçekleştirildi.

Panelin sunuculuğunu Şebrin Mammadova’nın yaptı. Açılış konuşması için Eskişehir Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi, Haydar Aliyev Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Burhan Sayılır’ın ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Uzm Ecz Cavid Aydın’ın açılış konuşması yaptı. Günün anlam ve önemine uygun TÜRKSOY, Türk Dilli Topluluklarla İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Cavid Mövsümlü duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Merbare Şahin ’in moderatörlüğün de Azerbaycan Milli Televizyonu AZTV yönetmeni ve Ali Tude ’nin oğlu Natig Cavadzade, Güney Azerbaycan Yazarlar Birliği Güney Azerbaycan Şubesi Müdürü Sayman Aruz’un değerli yazar şair Tude’nin konuşmalarını yaparak katılımcıların sorularını cevapladılar.

Panelin sonunda; Prof. Dr. Burhan Sayılır panel konuşmacılarına teşekkür belgesi takdim etti. TÜRKSOY yetkilisi Dr. Cavid Mövsümlü günün hatırası olarak Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Uzm. Ecz. Cavid Aydın’a hediye takdim etti ve hatıra fotoğrafı çekildi.