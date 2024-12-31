Eskişehir, alışılmışın dışında yeni yıla giriyor. Yılın son gününde 6-7 derece sıcaklığındaki havanın yağışsız ve güneşli olması park ve bahçeleri doldururken, bu duruma değerlendiren vatandaşlar, normal şartlarda bu aylarda kar yağışı olması gerektiğini söyledi.

2025 yılına girilmesine sayılı saatler kaldı. Vatandaşlar da hep birlikte yılbaşı heyecanı yaşarken, Eskişehir’de havanın yağışsız ve güneşli oluşu dikkat çekti. Yılbaşı denince akıllara kar geldiğini söyleyen vatandaşlar, daha önceden hiç böyle bir yılbaşı görmediklerini ifade etti. Önceki yıllarda kış aylarının daha etkili geçtiğini belirten Eskişehirliler, son dönemlerde yağışların azalmasının kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi.

"Yılbaşı denince kar aklımıza geliyor ama, şimdi olmuyor tabii"

Havanın önceki senelere göre daha yumuşak olduğunu dile getiren Osman Ergen, "Bizim çocukluğumuz zamanında çok kar olurdu. Kayardık, sürekli karda oynardık. Eskiden yarım metre kar oluyordu. Yılbaşı denince kar aklımıza geliyor ama, şimdi olmuyor tabii. Egzoz gazı ve fabrika dumanı havayı etkiliyor herhalde. Bence tehlikeli çünkü, yazın da aşırı sıcak oluyor. Mesela geçtiğimiz yaz hiç olmadığı kadar sıcaktı. İlk defa ben öyle bir sıcak gördüm. Benim arılarım vardı, sıcaktan kovanı terk edip gittiler" dedi.

"Biz çocukluğumuzda evden dışarı çıkamıyorduk, kışın bir yere gidemiyorduk"

Sebahattin Acar, "Hava normal. Aslında bu aylarda çok kış olması lazım. Biz çocukluğumuzda evden dışarı çıkamıyorduk, kışın bir yere gidemiyorduk. Kış ayları çok çetin geçiyordu. Şimdi havalar hep normal gidiyor. Eskiden bu günlerde kış çok kuvvetli olurdu" şeklinde konuştu.

"Daha önceden hiç böyle bir yılbaşı görmedim"

Eskişehir’de 2024 yılının son gününde havanın güneşli olduğunu aktaran Orhan Düzgün, şunları söyledi:

"Şu an olmaması gereken bir hava. Daha önceden hiç böyle bir yılbaşı görmedim, ilk defa görüyorum desem yeridir. Bana kalsa hiç yağış olmasın, soğuğu sevmiyorum. Mevsim geçişlerinin değişmesi doğa için tehlikeli olabilir fakat, benim için böyle olması iyi."

"Şu son zamanlar çok kurak gidiyor"

Ercan Ünal, "Hava durumlarına bakıyoruz ama hiç kar gözükmüyor. Bu durum bizi endişelendiriyor. Yağışın tarıma, diğer barajlara ve suya çok faydası var. Şu son zamanlar çok kurak gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Allah’a dualarımızı eksik etmeyelim, inşallah yağış olur"

Son günlerde havaların normal olmadığını düşünen Tevhide Arıcı ise, "Kar ve yağmur yağsa daha memnun oluruz. Kaç senedir kar yağmıyor. Allah’a dualarımızı eksik etmeyelim, inşallah yağış olur. Yağmur, kar, bereket. Buradan bütün halkımıza sağlıklı, sıhhatli, mutlu yıllar diliyorum" kaydetti.