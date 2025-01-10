Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği ve yönetim kurulu üyeleri, Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)’yı ziyaret ettiler.

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Neziha Bilen ve Yönetim Kurulu üyeleri, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik’i makamında ziyaret ederek karşılıklı bilgi alışverişinde bulundular.

Dernek Başkanı Neziha Bilen, ‘’Ziyaretlerimizi ve Eskişehir ve çevre illerinde yapacağımız etkinlikleri, ilerleyen günlerde de sürdüreceğiz’’ dedi.

Ziyaret sonunda: Dernek Başkanı Neziha Bilen, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut Çevik’e plaket takdim etti.