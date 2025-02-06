Eskişehir Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik yazar ve şair etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Okul Müdürü Oktay Turinay, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Orgeneral Halil Sözer Ortaokulu’nda düzenli olarak belli aralıklarla yazar, şair ve bilim insanları buluşmaları gerçekleştiriliyor. En son yazar buluşması etkinliği altında; öğrencilere yönelik olarak Eskişehirli eğitimci sair ve yazar Ahmet Urfalı ile okulda bir söyleşi düzenlendi, ‘Her şey güzel bir şiirle başlar hayatta’ sözüyle başlayan söyleşi; şair ve yazar Ahmet Urfalı’nın öğrencilere yönelik olarak şairlik ve yazarlık tecrübeleri hakkında bir konuşma gerçekleştirildi. Yazmaya nasıl başladığını ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşan Urfalı, şiir kitaplarını tanıtarak ve örnek şiirler okuyarak söyleşisine devam etti. Öğrenciler, merak ettikleri soruları sorarak soru cevap seklinde etkinlik sürdü. Urfalı, öğrencilerin düşünce ve hayal dünyasına dokunarak onlar için yeni kapılar açmaya çalıştı ve ‘Her mısra güzel bir yolculuğun başlangıcıdır’ diyerek söyleşisine devam etti.

Okul Müdürü Oktay Turinay, "Bu güzel yolculuğa bizleri ve öğrencilerimizi okulumuzda bilgilendirdiği için kendisine teşekkür ediyoruz’’ dedi. Etkinlik sonunda, Okul Müdürü Oktay Turinay, Urfalı’ya çiçek buketi takdim etti.