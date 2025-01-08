Hatay’ın Erzin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı etkinliklerle doyasıya kutlandı.

Hatay’ın Erzin ilçesinin Fransız düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı kutlaması, Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından halk oyunlarıyla devam etti. İlçenin kurtuluşu anısına düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül takdimleriyle program sona erdi.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı kutlaması için yapılan törene; Erzin İlçe Kaymakamı Onur Özaydın, Erzin Belediye Başkanı Av. Ökkeş Elmasoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Leyla Turgut, Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç ve Erzin halkı katıldı.