Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrencilerin bulunduğu okul bahçesine yorgun mermi düştü. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Siverek Hayriye Mahallesi’ndeki Siverek Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, okul bahçesinde öğrenciler oyun oynarken yorgun bir mermi, öğrencilerin oyun oynadığı alana yakın bir yere düştü. Mermiyi fark eden öğretmenler, durumu okul idaresine bildirdi. Şans eseri mermi, boş bir alana düşerek öğrencilere zarar vermedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.