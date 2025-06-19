Eskişehir’de Erasmus+ akreditasyon süreci çerçevesinde yürütülen ’Okul Eğitimi ve Meslekî Eğitim Alanları Kapanış Programı ve Sertifika Töreni’ yapıldı.
Tören, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Avrupa Birliği destekli hareketlilik projeleriyle öğretmen ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğu belirtilen programda; proje çıktıları, iyi uygulama örnekleri ve deneyim paylaşımlarının ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Programın ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı.
Kaynak: İHA