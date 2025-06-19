Eskişehir’de Erasmus+ akreditasyon süreci çerçevesinde yürütülen ’Okul Eğitimi ve Meslekî Eğitim Alanları Kapanış Programı ve Sertifika Töreni’ yapıldı.

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Tören, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Avrupa Birliği destekli hareketlilik projeleriyle öğretmen ve öğrencilerin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sunduğu belirtilen programda; proje çıktıları, iyi uygulama örnekleri ve deneyim paylaşımlarının ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Programın ardından günün anısına toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

Kaynak: İHA