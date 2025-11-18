Mersin’de 42 yaşındaki engelli kadının 3 katlı bir evin bahçesinde yapılan kulübede yaşamını sürdürmesi görenlerin yüreklerini burktu. 3 yıldır kardeşine baktığını belirten abla Elif Kanar’ın ise "Annem bana emanet etti, ben kardeşime çok iyi bakıyorum, vasisi de benim, vicdanım rahat" dedi.

Yüzde 90 engeli bulunan 42 yaşındaki Nuray Kanar’ın, vasisi olan ablası Elif Kanar tarafından 3 katlı evin bulunduğu bahçeye yaptırılan kulübe şeklindeki tek odalı yerde kalması dikkat çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin de ihbar üzerine dün bölgeye giderek inceleme yaptığı öğrenildi. Adrese giden İHA muhabirleri ise engelli kadının yaşadığı ortamı görüntüledi. Engelli aylığı alan 3 yıldır kardeşine bakan Elif Kanar ise durumla ilgili açıklamada bulundu.

Kendileri ile anlaşamadığı için kardeşine dışarda bir oda yaptıklarını belirten abla Elif Kanar (53), kaçıp gittiği için kilitli tuttuklarını, evin içinde ise çocuğuna ders çalıştırmadığından dolayı bahçedeki odada kaldığını söyledi. Kahvaltısını ve banyo gibi temel ihtiyaçlarını evine getirerek karşıladığını anlatan abla Kanar, "Ben kardeşime çok iyi bakıyorum, vasisi de benim. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden de geldiler. Ben kimseye teslim etmeyeceğimi söyledim. Annem bana emanet etti, bakıyorum vicdanım rahat. Annem öldükten sonra aşırı zayıfladı. O bizi görmezse zaten yaşayamaz" diye konuştu.

10 gün sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin tekrar gelip karar vereceğini anlatan Kanar, evinin üst katındaki dairede bulunan kiracıları ile mahkemelik olduklarını onu çıkarttıklarını da o eve taşıyacaklarını söyledi.