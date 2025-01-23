Denizli’de Pamukkale Halk Eğitimi Merkezinde eğitim alan gönüllüler, tarımsal üretimin önemli bir parçası olan ağaç budama ve aşılamaları yaparak çevreye ve geleceğe faydalı olmaya çalışıyor. Emekli olduktan sonra kendisini doğaya adayan gönüllüler, dağ taş gezerek yabani meyve ağaçlarını aşılıyor.

Denizli Pamukkale Halk Eğitim Merkezi tarafından tarımsal üretimin önemli bir parçası olan ağaç budama tekniklerini öğretmek üzere ‘Ağaç Budama ve Aşılama’ kursu düzenledi. Tarımla uğraşanların yanı sıra emekliler ve kadınların da yoğun ilgi gösterdiği kursta, gönüllü kursiyerlerin katılımıyla doğal ortamda ağaç budama ve aşılamalar yapıldı. Ağaçları budama tekniklerinin yanı sıra çevre düzenlemesi ve yabani ağaçların meyve veren türlere dönüştürülmesi amacıyla teorik ve pratik bilgiler alan kursiyerler, kursta öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı buldu.

Sahipli veya sahipsiz ağaçları gönüllü olarak budayan kursiyerler, kendilerini bu imkanı sağlayan Pamukkale Halk Eğitim Merkezine teşekkür etti. Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca da emeklilere, ev hanımlarına ve doğayla iç içe eğlenceli vakit geçirmek isteyenleri, çevreye katkı sağlanan bu tür organizasyonlarda yer almaya davet etti.

“Gönüllü arkadaşlarımız ile bütün ağaçları budayıp aşılamak istiyoruz”

Gönüllü arkadaşlar ile birlikte budama işlemleri yaptıklarını ve ilerleyen zamanlarda Mart ayının sonunda ise budanan ağaçların aşılama işlemi için tekrardan geleceklerini belirten Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, “Bugün Pamukkale Halk Eğitim Merkezi olarak budama konumuzun saha çalışmalarındayız. Bugün çok güzel bir iş için buradayız. Ağaçlarımızın budamasını gerçekleştirdik. Şubat ayında veya Mart ayının sonunda ise bu ağaçlarımızı aşılama kurslarına başlayacağız. Gönüllü arkadaşlarımız ile bütün ağaçları budayıp aşılamak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda gıda kıtlığına gidilmesi söz konusu. Bizlerde halk olarak bu konuda elimizden gelenini yapacağız. Halk olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Mart ayına geldiğimizde yaklaşık 100 kişi ile birlikte dağlara çıkacağız ve gönüllü olarak aşılamamızı yapacağız. Gelecekte dünya büyük bir gıda kıtlığına girecek. Onun içinde şimdiden vatandaşlar olarak tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.

“Aşıladığım ağaçlar meyve verip kuşlar yeme ihtiyacı sağladığında çok mutlu oluyorum”

Tek başına dağ dağ gezip ormandaki yabani meyve ağaçlarına aşıladığını ve bu işi yaparken mutlu olduğunu ifade eden emekli işçi Salih Keskin ise “Dağlara çıkıyorum ve kendi torbamın içine aşı için gerekli ekipmanları koyup gidip ormandaki ağaçları aşılıyorum. Tek başıma bu işi yapıyorum. Aşıladığım ağaçlarda belli bir zaman sonra kuşlar gelip yeme ihtiyaçlarını karşılıyor. Ben bunları görünce çok mutlu oluyorum. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezinden hocalarımla tanışıp daha fazla bilgiler edindim. Bilmediğimiz konuları hocalarla konuşup hallediyorum. Emekli olan arkadaşlara evinde oturacaklarına gönüllü olarak bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu işi öğrenip yapmaları gerekiyor çünkü insan kendinizi mutlu hissediyor ve güzel bir iş. Burada arkadaşlarla oturuyoruz sohbet ediyoruz ve ardından aşılama işlemini geçiyoruz ve çok zevkli vakitler geçiriyoruz” dedi.