Elazığ’da meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla, Kömürhan Köprüsü pembe renklerle ışıklandırılırken dijital ekranlara sloganlar yerleştirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak üzere gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçen kanser birimi çalışanları, Elazığ -Malatya karayolu üzerinde yer alan Kömürhan Köprüsü’nü meme kanseri temalı pembe renklerle ışıklandırırken, köprünün giriş ve çıkışında yer alan Karayolları VMS dijital ekranlarında ‘Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır, Farkında Ol Harekete Geç ve Meme Kanseri Kaderiniz Olmasın’ sloganlarının akışını sağlandı.