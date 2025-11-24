Elazığ’da Genç Osman İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine yönelik diyabet ve beslenme konulu eğitim verildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, Genç Osman İşitme Engelliler Okulu öğrencilerine yönelik Dünya Diyabet Günü kapsamında "Sağlıklı Beslenme ve Diyabet" konulu etkinlik düzenlendi. Öğrencilere; sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve diyabet konusunda yapılan sunumlarla çeşitli bilgiler verilerek bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Okulda görev yapan öğretmenlere kan şekeri ölçümü yapıldı.