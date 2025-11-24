Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyeleri hafta sonu düzenledikleri etkinlikle farkındalık oluşturdu. Oda başkanı Emin Levent Türkili yaptığı konuşmasında şunları söyledi.

Mersin Mali Müşavirler Odası sosyal kültürel ve sportif etkinlikler komitemiz olarak bugün Çevlik orman alanında üyelerimiz ve çocuklarımızla birlikte anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdik. Hep birlikte doğamızı temizledik; ancak biliyoruz ki asıl önemli olan temizlemekten çok kirletmemektir. Kirlettikten sonra toplamak bir sorumluluktur ama asıl kültür, doğayı korumak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Bugün, etkinliğimize katılan çocuklarımıza da çevreyi temiz tutma sorumluluğunu bir davranış bilinci olarak aşılamaya çalıştık. Onlara, doğayı korumanın sadece bir günün işi değil; sorumluluk, dikkat ve farkındalık gerektiren bir yaşam tarzı olduğunu anlattık.

“Temizlik imandandır” anlayışıyla, kurumların çabası bir yere kadar yeterli olsa da esas değişim toplumun ortak duyarlılığı ile mümkündür. Topladığımız çöpleri aradığımız anda gelip alan Mezitli Belediyemize , Komite başkanımız Hacı Taşdemir 'e komite üyelerine ve katılan tüm üyelerimize teşekkürler.

“Doğayı koru, geleceği yaşat!”