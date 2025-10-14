KONYA (İHA) – Konya’da kanalizasyon borusuna düşerek mahsur kalan köpek, Konya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Galericiler Sitesi’nde bir galerici esnafının kaybolan "Sütlaç" isimli köpeğinin kanalizasyon borusunda mahsur kaldığı tespit edildi. Esnafın ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Adrese intikal eden ekipler, ilk olarak 20 metre uzunluğunda yılan kamerayla köpeğin bulunduğu yeri tespit ettikten sonra kurtarma çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dar ve ulaşılması güç alandaki köpeğe zarar vermeden müdahale etmek için büyük bir titizlikle çalıştı. 6 saat süren yoğun gayretin ardından minik köpek mahsur kaldığı kanalizasyon borusundan çıkarılarak özgürlüğüne kavuşturuldu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da yaptığı paylaşımda sevimli köpeğin özgürlüğüne kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ekiplerimize ulaşan bir ihbarla başlayan kurtarma çalışmamız 6 saatin sonunda mutlulukla sonuçlandı. Kanalizasyon borusunda mahsur kalan minik dostumuz ‘Sütlaç’, uzun ve titiz bir çalışmanın ardından sağ salim kurtarıldı. İtfaiye ve KOSKİ ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.