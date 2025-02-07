Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Gençler Taekwondo Müsabakaları, 6-7 Şubat 2025 tarihlerinde Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Müsabakalara farklı okullardan 42 sporcu katılım sağladı. Farklı kategorilerde mücadele eden sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, 6-7 Şubat 2025 tarihlerinde Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlediğimiz Okul Sporları Gençler Taekwondo Müsabakalarını başarıyla tamamladık. 42 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, gençlerimizin spora olan ilgisini artırmak ve yeteneklerini geliştirmek adına önemli bir adım oldu. Dereceye giren sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz" denildi.