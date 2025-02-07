Aydın Büyükşehir Belediyesi, Şehit Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in adını Aydın’da yaşatmak için, şehidin adının bir yola verilmesi gündeme alındı.

Kuzey Irak’ta Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in isminin Aydın’da yaşatılması için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile harekete geçildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, 11 Şubat 2025 Salı günü 12.30’da belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere Büyükşehir Belediye Hizmet Binası’nda bulunan Meclis Salonu’nda Şubat Ayı Olağan toplantısı yapılacak. Toplantının gündem maddelerinden birisi de Efeler ilçesinde bir yola "Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen" ismi verilmesi hususunun görüşülmesi olacak. Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Şehit Binbaşı Murat Kemal Yetişen’in adı Aydın’da yaşatılmış olacak.