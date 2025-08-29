Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından halk sağlığının korunması amacıyla fırınlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından fırınlara yönelik denetim ve kontrollerini yapıldı. Denetimlerde, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde işletmelerin teknik ve hijyenik koşulları yerinde incelendi. Öte yandan işletmelere hijyenik üretim ile ürünlerin tüketiciye ulaştırılması süreçlerinde uyulması gereken mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Denetimlerin süreceği öğrenildi.