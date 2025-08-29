Denizli Büyükşehir Belediyesi, sahada görev yapan sosyal hizmet personeline yönelik “Sosyal Hizmet Uygulamaları” eğitimi düzenledi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan saha personellerine yönelik kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi koordinatörlerinden Sosyal Hizmet Uzmanı Güzin Demiröz Karul ve Özel Eğitim Uzmanı Burcu Sabiha Bilik tarafından gerçekleştirilen eğitime Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu ve daire personeli katılım sağladı.

Program kapsamında ev ve saha ziyaretlerinde sosyal hizmet uygulamaları, farklı gelişim gösteren bireylerin ziyaretlerinde hak temelli yaşamın ilkeleri, erişilebilirlik, makul uyarlama ve bağımsız yaşam konuları ele alındı.

YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR SOMUT ÖRNEKLERLE DEĞERLENDİRİLDİ

Eğitim sırasında örnek fotoğraf ve videolar üzerinden uygulamalı anlatımlar yapıldı. Katılımcılara doğru uygulamaları anlatmalarının yanı sıra yapılmaması gereken davranışlara da dikkat çekilerek sahada karşılaşabilecekleri durumlara ilişkin somut örnekler sunuldu. Özellikle personelin saha çalışmalarında vatandaşlara nasıl yaklaşması ve davranması gerektiği en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür eğitimlerin sosyal hizmet personelinin sahadaki çalışmalarını güçlendirmeyi ve özellikle dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.