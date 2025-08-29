Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Saim Özakalın, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a iş dünyasının sorun ve taleplerini düzenlenen toplantıda dile getirdi.

Programa Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Arslan Tatar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ticaret Bakanı Yardımcıları Özgür Volkan Ağar ve Mahmut Gürcan, STK temsilcileri ve iş dünyası katıldı. ETSO Başkanı Saim Özakalın,, Erzurum’un artık yalnızca iş gücü yetiştiren bir şehir olmadığını, aynı zamanda istihdamda bölgesel bir merkez hâline geldiğini vurguladı. Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında bugüne kadar 217 işverenin başvurduğunu, 5.171 kursiyer talebi toplandığını ve 2 bin 127 kursiyerin eğitimlerine devam ettiğini açıkladı. Özakalın, projenin Erzurum’da ilk uygulayıcı olmasının önemine değinerek emeği geçen tüm kurum ve iş insanlarına teşekkür etti.

Başkan Özakalın, Bakan Bolat’ın 2023 itibariyle bakanlık görevine başlamasından bu yana, bakanlık bütçesinin yüzde 60’ının ihracata ayrıldığını ve desteklendiğini bildiklerini, aynı zamanda ithalatı azaltma noktasında yürütülen gayretleri yakından takip ettiklerini ifade etti. Yeşil Mutabakat uyum sürecinde şirketlere verilen proje desteklerinin takdire şayan olduğunu belirten Özakalın, HİSER gibi projelerle iş dünyasını dünya ile bir araya getirme çabalarının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Özakalın, dış ticaret hacminin artmasına rağmen küresel ekonomik şartların zorluklar ve ihracatta karşılaşılan sorunların devam ettiğine değinerek, dünyada yaşanan jeopolitik gerilimler, belirsizlikler ve risklerin hâlâ mevcut olduğunu aktardı. Milli gelirin 1,4 trilyon dolar seviyesinde, ihracatın ise 300 milyar dolar civarında olduğunu vurguladı. Müteahhitlerimizin dünya mal ve hizmet sıralamasında 2. sırada yer aldığını, kara sınır kapılarımız ve serbest bölgelerimiz sayesinde Türk mallarının itibar değerinin her geçen gün yükseldiğini ifade etti. Özakalın ayrıca, Erzurum’un enerji ve ticaret koridoru olarak yükselişte olduğunu, TANAP, BTK Demiryolu ve Zengezur Koridoru gibi projelerle şehrin bölgesel bir merkez hâline geldiğini belirtti. Erzurum Merkez II. OSB’de 7 milyar TL yatırım ve 8 bin kişilik istihdam hedeflendiğini, tarım, hayvancılık, tekstil, gıda ve makine sektörlerinin ekonominin temelini oluşturduğunu aktardı. Ayrıca Erzurum’un Sınır Ticaret Merkezi kapsamına alınması, OSB firmalarına destek verilmesi, Eximbank’ın şube açması ve turizm projelerinin desteklenmesini talep etti.

Toplantının soru-cevap bölümünde Bakan Bolat, Vali Çiftçi, milletvekilleri, belediye başkanı, bakan yardımcıları ve Başkan Özakalın soruları yanıtladı. Programın sonunda Başkan Özakalın, Bakan Bolat’a Erzurum Üç Kümbetler siluetinin işlendiği tablo ile oltu taşı tesbih ve kol düğmesi seti hediye etti.