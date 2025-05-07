Elazığ Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), TÜBİTAK projeleriyle Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza attı. 2025 yılında 16 projeyle bölge finaline katılan kurum, Malatya bölgesinde birinci, Türkiye genelinde altıncı sırada yer aldı. Üç proje Türkiye finaline kalırken, öğrenciler biyoloji ve coğrafya alanlarında bölge birinciliği elde etti.

Elazığ Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi, TÜBİTAK proje başarılarıyla Türkiye genelinde öne çıktı. 2022 yılında kurulan ve 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayan kurum, 2025 yılında TÜBİTAK 2204-A ve 2204-B Öğrenci Araştırma Projeleri kapsamında hazırlanan 16 projeyle bölge finaline katılma hakkı kazandı. Ali Kuşçu BİLSEM, bu sayıyla Türkiye genelinde en fazla proje gönderen 6. kurum oldu. Merkez, sekiz ilin dahil olduğu Malatya bölgesinde ise birinci sırada yer aldı. Bölge finalinde 3 proje Türkiye finaline katılmaya hak kazandı. Biyoloji alanında görme engelli bireyler için gıda ürünlerinin erişilebilirliğini artırmayı amaçlayan "Engelsiz Ambalaj Projesi" bölge birinciliği elde etti. Coğrafya alanında birinci olan "Mavi Balık Çiftliği Projesi" ise balık üretiminden elde edilen atıkların tarımda değerlendirilmesine yönelik bir model geliştirdi. Son olarak geliştirilen "Yapay Zeka Destekli Ultrasonik Organik Asit Buharlaşma Sistemi Projesi" bölge birincisi olarak Türkiye finaline adını yazdırdı.

Ali Kuşçu BİLSEM Müdürü Cumaali Şimşek, iki yıl içinde elde edilen başarıların yeni bir kurum için önemli olduğunu belirterek, ’’Ali Kuşçu Bilim ve Sanat Merkezi 2022 yılında kurulmuş olup, 2023 ve 2024 eğitim ve öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başladık. Şu anda 175 öğrenci, 14 öğretmenimizle eğitim öğretime devam ediyoruz. Bu iki yıllık süre içerisinde 4006 ve 4004 gibi kurumsal projelerimizi gerçekleştirdik. Bu yeni bir BİLSEM için çok büyük bir başarı. Akabinde 2204 serisinde TÜBİTAK projelerinde 16 proje ile bölge finaline kaldık. Bu bizim Türkiye genelinde 6’ncı kurum olmamızı ve 8 ilin bulunduğu bölgemizde de bölge birincisi olmamızı sağladı. Bölge sergisinde üç proje ile finale kalarak ilimizi, hatta bölgemizi temsil edeceğiz. Bu projelerimizle derece alarak ilimizi ve bölgemizi Türkiye genelinde tanıtmayı düşünüyoruz" dedi.

Görme engelli bireyler için geliştirilen "Engelsiz Ambalaj Projesi’nde yer alan öğrencilerden Ecrin Dağdelen, "Danışman hocamız Nida Çırak öncülüğünde bir proje oluşturduk. Projemiz Malatya bölge finalinde biyoloji alanında birincilik aldı. Projemizle sağlıklı beslenmenin görme engelli ve görme sorunu yaşayan bireyler için erişebilir olmasını istedik. Bu fikirle bir çözüm oluşturduk. Öncelikle karekodun desenini oluşturduk. Daha sonra Braille alfabesi ile karekodun köşesine QR yazdık" diye konuştu.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Recep Akgül ise, ’’Coğrafya alanında öğrencilerimizle birlikte bölge birincisi olduk. Projemizin adı kısaca Mavi Balık Çiftliği ve bölgemizi yakından ilgilendiren bir proje. Öğrencilerimiz bölge ile ilgili bir yenilik geliştirmek istediler ve bu proje fikri akıllarına geldi. Özellikle akarsuların ve barajların yaygın olduğu bir bölgedeyiz. Bundan dolayı birçok balık kafesleri bölgemizde yaygın bir şekilde yapılmakta. Projemizde bir nehir simülasyonu yapıldı ve

burada oluşan balık pislikleri bir pompa yardımıyla özel bir depoda biriktirildi. Böylelikle yığılan bu balık pislikleri tarım alanlarında kullanılabilecek" şeklinde konuştu.

Projeleri ile girdikleri TÜBİTAK bölge finalinde birinci olan öğrencilerden Ahmet Yasin Ateş uygulamalı olarak projelerini tanıttı.