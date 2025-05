İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM tarafından işletilen Ödemiş Et Entegre Tesisi, İzmirliye hizmet vermeye devam ediyor. Bölgedeki küçük üreticinin ihtiyaçlarını karşılayan tesiste günde ortalama 120 büyükbaş hayvanın kesimi yapılıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ bünyesinde işletilen Ödemiş Et Entegre Tesisi, faaliyetine tüm hızıyla devam ediyor. Bir yandan Küçük Menderes havzasındaki küçük üreticinin ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde karşılayan tesis, bir yandan da İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kente kazandırdığı İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) şubelerinde halkın ucuz ve sağlıklı kırmızı ete ulaşmasını sağlıyor. Sağlıklı, teknolojik ve güvenli bir şekilde üretim yapan tesiste, her gün ortalama 120 büyükbaş hayvan kesimi yapılıyor.

Ödemiş Et Entegre Tesisi’ndeki revizyonun ardından üretimin düzenli bir şekilde devam ettiğini ifade eden İZTARIM Genel Müdürü Öztürk Kurt, “Ödemiş Et Entegre Tesisimiz sorunsuz, aktif bir şekilde çalışıyor. Yöre halkının ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tesisimizin bir donanım eksiği bulunmuyor. Şu an büyükbaş hayvan kesimi yapıyoruz. Günlük ortalama 100 - 120 arası büyükbaş hayvan kesimi yapılıyor. Ayrıca marketlerimiz için de canlı hayvanlarımızı alıp kesimlerimizi orada gerçekleştiriyoruz. Daha sonra da İZMAR’lara dağıtımını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

“EN HİJYENİK KOŞULLARDA MARKET RAFLARINA ULAŞIYOR”

Kesilen tüm hayvanların sağlık kontrollerinden geçerek işleme alındığını ifade eden Öztürk Kurt, “Hastalıklı ve küpesiz hiçbir hayvanın tesisimize girme ihtimali yok. Çalışanlarımız ve hekimlerimiz, gerekli kontrolleri sağladıktan sonra hayvanlarımız kesime gidiyor. Yine en hijyenik koşullarda paketlenerek market raflarında yerini alıyor” dedi.

DANA KIYMA 575 TL, DANA KUŞBAŞI İSE 650 TL’DEN SATIŞA SUNULUYOR

İZTARIM tarafından Ödemiş Et Entegre Tesisi’nde tamamen yerli besiden hazırlanan et ürünleri, İZMAR şubelerinde İzmirlilerle buluşmaya devam ediyor. Şu an dana kıyma 575 TL, dana kuşbaşı ise 650 TL’den satışa sunuluyor. Kıyma ve kuşbaşının yanı sıra İZTARIM bünyesinde görevli uzman kasaplar, karkas etleri işleyerek hijyenik koşullarda paketleyip İzmirlilerin tercihine sunuyor.