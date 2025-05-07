Kocaeli'de Saygınlar Kulübü, yılların deneyimiyle huzuru ve dostluğu bir araya getirerek, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sosyal yaşamın kapılarını açıyorKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için hayata geçirdiği Saygınlar Kulübü yeni bir yaşam alanı sunuyor. İzmit’in eşsiz manzarası eşliğinde, yıllarca ülkeye hizmet etmiş, emekli olmuş, çocuk yetiştirmiş insanların artık keyifli bir yaşam sürmesi için tasarlanan bu özel mekan, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

İzmit’in en etkileyici manzarasına sahip olan Saygınlar Kulübü, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sadece bir dinlenme yeri değil, aynı zamanda huzurlu bir sosyalleşme alanı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaş almış vatandaşlarına akranlarıyla vakit geçirme, sohbet etme ve eğlenceli etkinliklere katılma fırsatı sunuyor. Kulübün sıcak atmosferinde, sakinler sadece dinlenmekle kalmıyor, hayatın tadını çıkarıyor. Burada geçen her dakika, yüzlerde gülümseme bırakıyor.

ÜCRETSİZ İKRAMLARLA KEYİFLİ ZAMANLAR

Saygınlar Kulübü, sakinlerine sadece huzurlu bir ortam sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onlar için keyifli aktiviteler de sağlıyor. Saygınlar Kulübü’ne gelen Kocaeli’nin çınarları, burada bulmaca çözüp arkadaşlarla sohbet ederken, ücretsiz sunulan çay, simit ve kahveyle keyifli anlar biriktiriyor. Eşleriyle ya da dostlarıyla vakit geçirebileceği bu ortamda her biri sosyal hayatın tadını çıkarıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu özel hizmet, 65 yaş ve üstü vatandaşların mutlu bir şekilde vakit geçirebileceği, huzur dolu bir alan yaratıyor.

Saygınlar Kulübü’nün sunduğu ortamı çok beğenen 69 yaşındaki Emel Bilgin, “Burası çok güzel bir yer. İzmit’in en güzel manzarasına sahip. Evde oturacağıma burada arkadaşlarımla sohbet ederek vakit geçiriyorum. Gerçekten çok huzurlu bir ortam. Başkanımıza teşekkür ederiz” diyerek kulübün sunduğu fırsatlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.