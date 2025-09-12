İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına bugün başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu’nun yargılanmasına bugün İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda başlandı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nda bulunan 1 No’lu salonda görülen duruşmaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı belediyelerin başkanları, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda izleyici katıldı.