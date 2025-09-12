Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kurmayları ile birlikte DSİ ve Yeni Sanayi bölgesinde yaşanan trafik yoğunluğu ortadan kaldıracak proje çalışmalarında dair istişare toplantısı düzenledi. Ulaşım A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır da katıldı.

Kayseri’nin merkezinden kırsalına, ilçesinden mahallesine kadar dört bir yanında ulaşım yatırımları alanında adeta şaha kalkan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kente değer katacak ve geleceğe yatırım niteliğinde önemli ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.’yi ziyaret ederek DSİ ve Yeni Sanayi bölgesinde yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak proje çalışmaları ile ulaşımda yapılacak alternatif çalışmalara ilişkin istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır katıldı. Toplantıda, kentin en önemli ana arterlerinden biri olan Osman Kavuncu Bulvarı’nın DSİ kavşağı olarak bilinen ve devamındaki Yeni Sanayi’ye ulaşımda önemli bir nokta olan kısmında yaşanan trafik yoğunluğunu ortadan kaldıracak çalışmalar masaya yatırıldı. Başkan Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır’dan bölge ve çalışma planlarına dair detaylı bilgi aldı.

Büyükkılıç’tan DSİ kavşağında trafik sorununu kökten çözecek hamle

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır’a, esnafların sesi olarak şehirle ve esnaflarla ilgili konularda yapıcı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederek, "Onların talepleri doğrultusunda bir mağduriyet oluşturmama yönünde genel sekreter yardımcımız ve ekibi gerekli çalışmaları yapacak, istişare ile yol alınacak. DSİ bölgesinde, gerek sabah gerek akşam saatlerinde hem tramvay hattımızın olması hem yoğun bir kavşak kalabalığının olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Buradaki yapılan incelemeler sonrasında mutlak bir kavşak düzenlemesi yapılması gerektiği yönündeki anlayış içerisinde bir çalışma yapıyoruz. Kısa sürede bitirme yönünde de gerekli çalışmalar başlamış durumda. Deplase yapılacak yerler, genişletilecek yerlerle ilgili çalışmalarımız sürüyor" şeklinde konuştu.

Projenin şimdiden hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, "Projeyi, en kısa zamanda esnafımızın içine sinecek, onları mağdur etmeden şehrimize kazandırılacak bir kavşak düzenlemesi olarak buradan paylaşıyoruz, şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Ulaşım A.Ş.’nin çalışmalarıyla ilgili de istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, "Ulaşım A.Ş.’mizin fedakârca yapmış olduğu çalışmaları ve insanların konforunu, esenliğini sağlamak için Büyükşehir Belediyemizin de sübvanse etmek suretiyle vatandaşımızın hem yükünü azaltma adına hem de enflasyonu bastırma adına yaptığımız fedakârlığı da kamuoyu bilmekte. Alternatif çalışmalar yapmak yönünde, önümüzdeki süreç içerisinde ulaşımla ilgili elbette talepler söz konusu oluyor, onları değerlendirmek amacıyla da bir araya geldik" diye konuştu.

"30 büyükşehir içerisinde fedakârlığın zirvesinde olan bir şehir"

Büyükşehir Belediyesi’nin yine fedakârlık üzerine kurulu bir sistemle çalışmalarını yürüteceğini kaydeden Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel sekreterimiz, yardımcısı, Ulaşım A.Ş.’mizin genel müdürü ve kıymetli ekibi bizi bilgilendirdiler. Onunla ilgili de yine Büyükşehir Belediyesi olarak fedakârlık üzerine sistemimizi kurmak suretiyle nelere yapabileceğimizi, vatandaşımızın da her zamanki bizlere anlayışlı yaklaşımı içerisinde çalışmalar yapmak üzere burada beraber olduk. 30 büyükşehir içerisinde fedakârlığın zirvesinde olan bir şehir olarak gerekli çalışmaları yaptık. Ev sahipliği için ve yaptığı bu güzel çalışmalar için ekibimize teşekkür ediyorum. İnşallah her zamana Kayserili hemşehrilerimizin gönlünde yer edecek tecrübesiyle, birikimiyle bir Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekibinin olduğunu da buradan hatırlatmak istiyorum."