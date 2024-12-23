Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin göreve geldiği günden bu yana her anlamda daha yaşanılabilir bir Efeler için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temel belediyecilik faaliyetlerindeki başarısı ve sosyal yönetim anlayışındaki örnek projeleriyle ön plana çıkan Başkan Yetişkin, kentteki kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de hizmet ağını genişletiyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, vatandaşların sosyalleşmek, keyifli vakit geçirmek ve spor yapmak gibi çeşitli nedenlerle sık sık uğradığı park, bahçe ve yeşil alanları adeta gözü gibi bakıyor. Efeler’in yeşil ekipleri, söz konusu yerlerin tüm bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor, daha estetik ve hijyenik bir görünüme sahip olması için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Efeler Belediyesi’nin yeşil dostu ekipleri 2024 yılındaki faaliyetleriyle de vatandaşlardan alkış aldı. Bu kapsamda, ilçede bulunan 312 parkın çocuk oyun alanlarına 2 bin metrekare kauçuk kaplandı. 70 parktaki çeşitli çocuk oyun grupları, oturma alanları ve spor aletlerinin bakımı gerçekleştirildi ve boyandı.

Ağaçlandırma ve çiçek dikimi faaliyetleriyle Efeler’in yeşil alanları adeta yeniden hayat buldu. Efeler Belediyesi’ne ait seralarda yetiştirilen 30 bin mevsimlik çiçek, parklara dikildi. Bu sayede yeşil alanlar estetik açıdan hoş bir görünüme kavuşturuldu. Efeler halkının uğrak noktalarından biri olan mesire alanlarına 2 bin 500 metrekare rulo çim döşendi.

Efeler’in çözüm merkezi olan Efe Masa birimi aracılığıyla yeşil ekiplere ulaştırılan tüm talepler de hızlı şekilde yerine getirildi. Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri, görev ve sorumluluk alanında bulunan tüm yeşil alan ve parkların temizlik ve bakım işlemlerini ara vermeden gerçekleştiriyor. Ağaçların budama faaliyetleri de düzenli olarak gerçekleştirilerek kent hem estetik hem de güvenlik açısından daha iyi bir hale kavuşturuluyor.