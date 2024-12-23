Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sevilen tiyatro eserlerini ilçelerde yaşayan vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor.

Her gösteriminde kapalı gişe oynayan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği “Şimdi Ne Olacak?” isimli oyun, Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından İncirliovalı vatandaşlar için sergilendi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın usta oyuncuları tarafından sergilenen oyuna, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete trajikomik bir şekilde dikkat çeken oyunun sonunda İncirliovalılar, oyuncuların performanslarını ayakta alkışladı. İncirliovalı sanatseverler, ilçelerinde gerçekleştirilen kültür ve sanat etkinlikleri nedeniyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.