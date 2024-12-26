Efeler Belediyesi Kadın Aile ve Çocuk Psikososyal Destek Merkezleri, vatandaşların ruh sağlığını korumak, iyileştirmek ve daha mutlu bir yaşam sürmeleri amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Efeler’de üç farklı adreste bulunan merkezlerde 7 psikolog görev yapıyor. Alanında uzman isimler, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik çeşitli terapiler ile danışmanlık hizmetleri veriyor. Psikologlar, bireylerin ve ailelerin yaşadığı travmalar, stres, anksiyete ve depresyon gibi sorunlarla ilgilenerek, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için rehberlik ediyor. Diyetisyenin de görev yaptığı merkezde, vatandaşların sağlıklı beslenme, kilo alma ya da kilo verme ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılanıyor.

Aile bütçesine 2 milyon 500 bin TL destek

Bin 100 danışman Efeler’in psikologlarından daha huzurlu bir yaşam sırları alırken, 300 kişi de kilo alma, kilo verme ve sağlıklı beslenme konusunda diyetisyenden destek alıyor. Tamamıyla ücretsiz şekilde hizmet veren merkezler, dışarıdaki eş değer özel danışmanlık ücretleri dikkate alındığında ailelerin ekonomilerine 2 milyon 500 bin TL’lik önemli bir katkıda bulunuyor.

Umurlu Mahallesi’nde yeni bir merkez daha

Efeler Belediyesi, bu ayrıcalıklı mekanların sağladığı olumlu geri dönüşler üzerine, dördüncü Psikososyal Destek Merkezi’ni Umurlu Mahallesi’nde hizmete açmaya hazırlanıyor. Bu merkezle birlikte, Efeler Belediyesi’nin sunduğu ücretsiz destek hizmetleri daha geniş bir kitleye ulaşacak.

Vatandaşlar, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ve çalışma arkadaşlarına sunduğu bu hizmet nedeniyle teşekkürlerini iletti.