Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen “27. Geleneksel Tüketici Ödülleri”nde Samsun bu sene 2 kategoride 3 ödül birden aldı.

27. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın da katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Ödül töreninde Samsun bu sene 2 kategoride 3 ödül birden almayı başardı.

Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Tüketici Hakları konulu ortaokullar arası resim yarışmasında ödül alan öğrencilerimiz Almira Orhan ve Irmak Gürler ile radyo-televizyon programı kategorisinde Kanal S ‘Farkında Mısınız?’ programı ile ödül alan Av. Erhan Çankaya ve Aycan Türkel’i bir kez daha kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 faaliyetlerine göre 6 kategoride Bilinçli Tüketici Ödülü, Yazılı Basın Tüketici Ödülü, Radyo-Televizyon Programı Ödülü, Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma, Bilimsel Çalışma Ödülü ve Tüketici Özel Ödülü verileceğini belirten Turpçu, başvuruların 04 Şubat 2025 Cuma günü saat 17.30’a kadar Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne bizzat veya posta yoluyla yapabileceğini sözlerine ekledi.