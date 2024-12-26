Gemlik’in kırsal mahallelerinden Muratoba’da, yirmi yıldan uzun süredir kullanılmayan ve metruk hale gelen okul binası, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Çalışmaları Muratoba Muhtarı Caner Yıldırım da yerinde inceledi. Binanın yıkımının ardından, etrafındaki kullanılmayan tuvaletler ve eski öğretmen lojmanı da yıkılarak köye geniş bir alan kazandırılacak.

Metruk binaların kentin her yerinde güvenlik ve estetik sorunlarına yol açtığını belirten Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, bu konuya büyük önem verdiğini ifade etti. Belediye, Gemlik’in çeşitli noktalarındaki metruk binaların tespiti ve yıkımı konusunda çalışmalarına devam ederek, kentin rahat nefes almasını sağlamayı amaçlıyor. Bu projeler, şehirdeki hem güvenlik hem de estetik problemleri ortadan kaldırmayı hedefliyor.