Edirne'de Keşan Devlet Hastanesi 3 Ocak 2025 tarihinde başlatılacak tadilat çalışmaları kapsamında bazı birimlerini geçici süreyle kapatacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni yılla birlikte Devlet Hastanesi'nin bir kısmı tadilata alınıyor.

Acil servis, yoğun bakım, ameliyathane ve merkezi röntgen (MRI ve CT dahil) bölümlerinde gerçekleştirilecek tadilatın toplamda 60 gün sürecek olan tadilat dolayısıyla hastane yönetiminden açıklama yapıldı.

YOĞUN BAKIM VE AMELİYATHANE HİZMETLERİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Buna göre çalışmalar boyunca yoğun bakımların kapalı olacağı hastanede, yoğun bakım ihtiyacı olan hastalar çevre hastanelere sevk edileceği, acil cerrahi vakalar yapılmaya devam edileceği ancak elektif cerrahi işlemlerin tadilat bitiminden sonraya planlanacağı kaydedildi.

MRI VE CT İŞLEMLERİNDE ÖNLEM

Öte yandan Acil MRI ve CT tetkikleri de, yüklenici firma tarafından hızlı şekilde organize edilerek hasta mağduriyeti önlenecek.

Vatandaşların süreç boyunca yapılacak düzenlemelere dikkat etmeleri ve olası hizmet değişikliklerine hazırlıklı olmaları istendi.