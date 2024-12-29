İstanbul’da gerçekleştirilen Samsun Tanıtım Günleri’nde Canik Belediyesi stantları, ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, Canik’te hayata geçirilen projeleri sanal tur ile inceledi.

Canik Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği projelerle beğeni toplamaya devam ediyor. İstanbul’da gerçekleştirilen Samsun Tanıtım Günleri’nde yoğun ilgiyle ziyaret edilen Canik Belediyesi stantlarında ziyaretçiler, ilçede hayata geçiren projeleri 360 derece sanal turla inceleme fırsatı buldu. Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (CAMEK) ve Canik Belediyesi Hanım Konakları’nda sürdürülen mesleki istihdama yönelik eğitim programları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunulan Canik Belediyesi statlarında ziyaretçiler, ilçede hayata geçirilen projeleri inceledi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye insan odaklı projeler kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Canik’te hayata geçirdikleri projelerle mesleki istihdamda öncü olmaya devam ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imize kazandırdığımız projelerle mesleki istihdamda öncü olmaya devam ediyoruz. Canik Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarımızda ve Canik Belediyesi Hanım Konaklarımızda hemşehrilerimizi, uygulamalı ve sertifikalı mesleki eğitimlerle buluşturuyoruz. İstanbul’da düzenlenen Samsun Tanıtım Günleri’nde yer alan stantlarımızda ziyaretçilerimize, bu iki güzide mesleki eğitim merkezimiz hakkında bilgiler verdik. Vatandaşlarımıza, ilçemize kazandırdığımız tüm projeler hakkında 360 derece sanal tur eşliğinde bilgilendirmelerde bulunduk. Odak noktası insan ve nitelikli eğitim olan projelerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” diye konuştu.