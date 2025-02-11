Eskişehir Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu öğretmeni Ebru Kapaklıkaya, AKS Global School Ödülleri’nden ’Küresel Okul’ ödülü ile döndü.

Ebru Kapaklıkaya, AKS Global School Ödülleri’ne okulu adına başvurarak büyük bir başarıya imza attı. Geçtiğimiz yıl Dubai’de düzenlenen AKS Küresel Eğitim Ödülleri kapsamında "İlham Veren Öğretmen" ödülünü kazanan ve bu yıl Eskişehir’de "Yılın Öğretmeni" seçilen Kapaklıkaya, bu kez Hindistan’da gerçekleştirilen AKS Global School Ödülleri’nde "Küresel Okul" ödülü aldı. Kapaklıkaya bu kapsamda, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde Hindistan’da gerçekleştirilen ödül töreninde Eskişehir’i ve Türkiye’yi temsil etti. Tören kapsamında birçok okulu ziyaret eden Kapaklıkaya, minik öğrencilerle buluşarak onlarla eğitim deneyimlerini paylaştı.

Türkiye’ye ve Eskişehir’e gurur yaşattı

Eğitime katkı sağlayacak projeleriyle adından söz ettiren Ebru Kapaklıkaya, ödül töreninde yalnızca eğitimdeki başarılarıyla değil, sanat alanındaki yeteneğiyle de dikkat çekti. AKS Education Awards için bestelediği şarkıyı tören sırasında seslendiren Kapaklıkaya, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Kapaklıkaya’nın AKS Global School Ödülleri’nde kazandığı Küresel Okul ödülü, Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu’nun uluslararası alanda tanınmasını sağlarken; okulun müdürü Ahmet Kocabey başta olmak üzere tüm okul personeli ve öğrenciler büyük gurur yaşadı.