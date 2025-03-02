Düzce'de yaşanan yoğun sis ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kent merkezinden Anadolu otoyolu Düzce gişeleri istikametine giden E.Y. İdaresindeki 81 ACB 056 plakalı otomobil yer yer 15 metre olan yoğun sis nedeyle görüşünü kaybedip kavşakta bariyerlere çarpıp kaza yaptı.

Çarpmanın etkisiyle E.Y. Yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

E.Y. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek şeritten verilen trafik akışı otomobilin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.