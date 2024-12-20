Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddenin yanı sıra ticaretten elde edilen nakit para ve malzemelere el konuldu. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.DÜZCE (İGFA) - Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonda 2 şüpheliden 155 adet Extacy, 75 gram Skunk Maddesi, 1 adet çalışır vaziyette Hassas Terazi ve Uyuşturucu Madde Ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin 800 TL nakit para ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Şüpheliler C. T ve Ö. F. Ç  emniyetteki işlemleri sonrasında adli işlemler için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimligi tarafından tutuklanarak Çilimli Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: igf