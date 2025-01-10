Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Başsavcılık koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli şahsa yönelik yapılan operasyon yapıldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre Düzce'de yapılan operasyonda 80 tablet halinde bin 120 adet Sentetik Ecza Maddesi ele geçirildi.

5 ayrı suç kaydı bulunan K. T. ile 1 suç kaydı bulunan E. Y. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı.

Yapılan işlemler sonrasında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.