Düzce Belediyesi, 9 Mayıs Çölyak Farkındalık Günü’nde 9 farklı Halk Ekmek büfesinde glutensiz ekmek alanlara, kurabiye ve tarif defteri hediye ederek çölyak hastalarına destek oldu.

Düzce Belediyesi, 9 Mayıs Çölyak Farkındalık Günü’nde çölyak hastalarını unutmadı. Şehir genelinde 9 farklı noktada hizmet veren Halk Ekmek büfelerinde, çölyak hastalarına glutensiz ürünler ve özel tarif defteri hediye edildi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Elife Özerçetin, glutensiz ekmek satışlarına geçtiğimiz yıl temmuz ayında başladıklarını hatırlatarak, "Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün talimatları doğrultusunda başlattığımız glutensiz ekmek satışlarımız yaklaşık 10 aydır aralıksız şekilde devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşlarımız gibi çölyak hastalarımızın da yanındayız" dedi.

Etkinlik kapsamında çölyak hastaları bir araya gelirken, aynı zamanda bir çölyak annesi olan Filiz Elif Samancı, Düzce Belediyesi’ne teşekkür ederek, "9 Mayıs Çölyak Farkındalık Günü’nde yaptığı bu jest için belediyemize Düzce çölyak hastaları adına teşekkür ediyorum. Bu özel günde bizleri unutmadıkları için çok mutluyuz. Belediyemizin her zaman yanımızda olduğunu bilmek ve bizlere verdikleri bu destek çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Glutensiz ürün dağıtımına katılan çölyak hastaları da memnuniyetlerini dile getirerek, "Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü’nün başlattığı glutensiz ekmek satışı hepimizi çok mutlu etti. Bugün de bizi hatırlamış olmanız bize büyük mutluluk verdi. Belediyemize bu nazik düşüncesi için teşekkür ediyoruz" dedi.

9 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek büfelerinde, bu özel güne yönelik olarak çölyak hastalarına glutensiz ekmeğin yanı sıra tatlı ve tuzlu glutensiz kurabiye ile özel tarif defteri hediye edildi.