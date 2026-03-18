Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve bilimi toplumla buluşturmaya devam eden Bilim Kafe'de bu kez, engelli bireylerin topluma entegrasyonu konusu ele alındı.

Düzce Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinliğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Bilim Kafe etkinliklerine hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek bugün engelli bireylere karşı hangi bakış açılarına sahip olunması gerektiğiyle ilgili önemli bilgiler paylaşacak olan Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey Gökçe'ye teşekkür etti.

'Özel günler dışında da engellilerden bahsetmek çok değerli'

Bilim Kafe'nin davetli konuşmacısı Fidan Özbey Gökçe, 'Herkes İçin Bir Dünya: Engellilerin Topluma Entegrasyonu' başlıklı sunumuyla halka bir araya geldi. Yıl içinde engelli bireylere yönelik birçok özel gün olduğunu dile getiren Gökçe, sıradan bir günde engellilerden bahsetmenin çok değerli olduğunu vurguladı.

'Engellilik bir hastalık veya acınası bir durum değildir'

Engelli bireylerin hak ettiği yeri ve değeri göremediğine işaret eden Gökçe, bu konuda sadece özel eğitimcilerin veya öğretmenlerin değil, tüm toplumun sorumlulukları olduğunu belirtti. Engelliliğin bir hastalık veya acınası bir durum olmadığına dikkat çeken Gökçe, toplumun eşit bireyi olarak toplumsal alanlara, eğitim hayatına ve iş dünyasına katılım veya entegrasyonlarının en doğal hakları olduğunu sözlerine ekledi.

'Engelliler yardıma muhtaç değil, hak sahibi bireylerdir'

Engelli bireyleri yardıma muhtaç değil, hak sahibi bireyler olarak tanımlayan Gökçe, onlara fırsat eşitliliğinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Engelli bireylerin; yaşama, saygı görme, ayrımcılığa uğramama, akranlarıyla birlikte eğitim alma, çalışma, topluma katılma gibi birçok temel haklara sahip olduğunu hatırlatan Gökçe, parklar, hastaneler ve yollar gibi fiziksel alanların erişilebilir olması gerektiğini söyledi.

Günlük hayatta engelli bireylerin karşılaştıkları zorluklardan söz eden Gökçe, onlarla iletişim kurma yöntemlerinden de bahsederek, acımadan, küçümsemeden iletişim kurmanın önemi üzerinde durdu ve acımak yerine takdir etmenin en doğru seçenek olduğunu yüksek sesle dillendirdi.

Toplumun yüzde 12'sinin engelli bireylerden oluştuğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey Gökçe, farklılıklarla toplumun güzelleştiğini belirterek 'O yapamaz yerine, o nasıl yapabilir?' sorusunu kendimize sormanın zihniyet değişiminde önemli bir dönüşüm olacağını vurguladı.

Bilim Kafe etkinliği, Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert tarafından Dr. Öğr. Üyesi Fidan Özbey Gökçe'ye teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.