Düzce Belediyesi, kentin 9 farklı noktasında elektrikli araç şarj istasyonları kurdu. Hayata geçirilen proje kapsamında, 17 adet soket, ilk ay yüzde 20 indirim kampanyası ile vatandaşların kullanımına sunuldu.

Düzce Belediyesi, çevre dostu belediyecilik anlayışı kapsamında karbon ayak izini azaltmak, hava kalitesini artırmak ve sürdürülebilir bir şehir yapısı oluşturmak hedefiyle önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Şehrin genelinde belirlenen 9 farklı noktada elektrikli araç şarj istasyonları kuruldu. Toplamda 17 adet 22 kW gücünde AC soketin kullanıma sunulduğu proje ile birlikte, Düzce'de elektrikli araç kullanıcıları için erişilebilir ve güvenilir bir şarj altyapısı oluşturuldu.

Projenin ilk etabı kapsamında; millet bahçesi, kent park, katlı otopark, valilik yanı, otobüs terminali, Erguvan sosyal tesisleri, Bahçeşehir ek hizmet binası, Asar Kemer Park ve Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde şarj istasyonları vatandaşların kullanımına sunuldu. Bu yatırımla birlikte karbon salınımının azaltılmasına katkı sağlanırken, vatandaşların elektrikli araçlarını şehir içinde daha hızlı, ekonomik ve erişilebilir noktalarda şarj edebilmesine imkan sağlandı.

Yüzde 20 indirim

Mayıs ayı sonuna kadar tüm kullanıcılara yüzde 20 indirim sağlanıyor. Elektrikli araç sahipleri uygulama indirilip üyelik tamamladıktan sonra bu kampanyalardan yararlanabilecekler. Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarının önümüzdeki süreçte şehrin farklı noktalarında da yaygınlaşarak devam etmesi öngörülüyor.