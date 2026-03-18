6-8 Mart 2016 tarihlerinde Diyarbakır'da yapılan Okul Sporları Gençler Bölge Şampiyonasında derece elde eden taekwondoncuları ödüllerinden Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, antrenör ve sporculara Türkiye Şampiyonası öncesinde başarılar diledi. Ziyarette Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez de hazır bulundu.

Türkiye şampiyonası Sivas'ta

Antrenörler, Arif Budak, İlhan Burak Tavşanlı, Selim Dağıstanlı ve Alparslan Erdik yönetiminde 19 sporcu ile katıldıkları GSB Okul Sporları 2025-2026 sezonu taekwondo Bölge şampiyonasından Erzurum'a 10 madalya ile döndüklerini belirten Branş Koordinatörü Yavuz Zeren, Türkiye şampiyonasında da iddialı olduklarını söyledi.

Şampiyon taekwondocuları ödüllendiren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, 'Sporculara olimpiyatı enjekte ediyoruz. Yeter ki, madalya ve derece kazanıp dönsünler. Biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Taekwondo olimpik Spor önünüz açık. İnşallah olimpiyat süreçlerini çok iyi değerlendirirsiniz. Size ve antrenörlerimize güvenimiz tam' dedi.

Bu arada ziyarette Milli takım antrenörlerinden Abdullah Tortumlu ile Ömer Budancamanak da yer aldı.

Bölge Şampiyonasında derece elde eden sporcular şöyle: Abdulaziz Berat Demir, Ecrin Zehra Hancı, Sude Naz Ardıç, Sehergül Kızılkaya, Kıraç Can Budak, Ahmet Kaan Çakmak, Ahmet Eren Kadiroğlu, İsa Özdemir, Betül Gül Demir ve Zeynep Diyarbakırlıoğlu.