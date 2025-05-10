Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen piknik etkinliği, doğa ile iç içe keyifli anların yanı sıra önemli bir toplumsal farkındalık çalışmasına da sahne oldu. Etkinlik kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda katılımcılara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülürken, ’112 Tek Numara’ sisteminin tanıtımı da gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ilgili birimleri ve yerel paydaşlarca desteklenen etkinlikte, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadelede atılabilecek adımlar, şiddet durumunda başvurulabilecek destek mekanizmaları ve acil durumlarda tek numara ile yardım alma sistemi olan 112 hakkında detaylı bilgi verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme stantlarında, broşürler dağıtıldı ve birebir bilgilendirme yapıldı. Uzmanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin artık kadın, çocuk, yaşlı ve engelli bireylerin korunmasına yönelik her türlü şiddet ve risk durumunda etkin bir şekilde devreye girebildiğini vurguladı.

Etkinlik, doğayla buluşmanın verdiği huzurun yanı sıra, toplum olarak farkındalık geliştirme ve dayanışma ruhunu pekiştiren bir ortam sunarken, katılımcılar hem bilinçlendikleri hem de sosyal bağlarını güçlendirdikleri için etkinlikten memnuniyetle ayrıldı.