Düzce merkez yeni mahalle Hürriyet caddesi üzerinde kent merkezi istikametine seyir halinde olan Enes Ercan yönetimindeki 81 EM 256 plakalı otomobil bir anda şerit değiştirilmesi sonucu aynı yöne giden yemek sepeti isimli firmada kurye olarak çalışan Harun İnanlı idaresindeki 81 AEM 757 plakalı motosikletle çarpıştı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü Harun İnanlı yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.

Yaralı İnanlı'ya ilk müdahalesi ambulansta yapılmasının ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir otomobilin araç içi kamerası tarafından an be an kayıt altına alındı.