Çağın ötesine geçen eğitim anlayışı, modern müfredatı, donanımlı akademik kadrosuyla, ülkemizin geleceğine değer katan Düzce Üniversitesi’nin, "2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Törenleri" büyük bir coşkuyla başladı.

Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirilen törene; Düzce Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Kılıç, Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcıları, akademik birim yöneticileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Mezuniyet Törenlerinin ilk gününde; İlahiyat Fakültesi, Orman Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri mezuniyet gururu yaşadı.

Kortej yürüyüşü ile başlayan programda; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Menekşe, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Kara konuşmalarını gerçekleştirdi. Mezuniyetin veda değil umut dolu bir başlangıç olduğunu ifade eden Dekanlar, emeklerin en kıymetli ödülü olan diplomaların mezunların omuzlarına yüklenen sorumluluğun nişanesi olduğunu dile getirdi. Mezunların uzun emek yolculuğunun taçlandığını ve dönüm noktasında olduğunu belirten akademik birim yöneticileri, "Ülkemizin geleceğini şekillendirecek bireylersiniz. Bilgi tek başına bir değer değildir, bilgi vicdanla birleştiğinde adaleti doğurur. Dünyanın en çok ihtiyacı olan şey doğru, vicdanlı ve sorumlu insanlardır" şeklinde konuştu. Mezunlarımızın dünyayı dönüştüren alanların mimarı olacaklarını söylen Dekanlar, arkalarındaki en büyük destekçi olan ailelere de teşekkür ettiler.

"Bir gurur"

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç programda yaptığı konuşmada, müstesna bir gün yaşadıklarını belirterek bu anlamlı günün bir gurur vesilesi olduğunu dile getirdi. Üniversitelerin; akademik bilgi üretme, meslek sahibi insan yetiştirme ve bilgiyi paylaşma adına üç önemli görevi olduğunu ifade eden Genç, mezunların Düzce Üniversitesi’nde birey haline geldiğini söyleyerek bilimsel gelişmeleri ve yenilikleri takip etmelerini tavsiye etti.

"Önce insan"

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir ise, "Bugün, üniversitemiz ve öğrencilerimiz için oldukça anlamlı bir gün. Bizlere emanet ettiğiniz ve en büyük değerimiz olarak gördüğümüz öğrencilerimizi, donanımlı ve yetkin bireyler olarak mezun etmenin heyecanını yaşıyoruz" sözleriyle başladı. Öğrencilerin meslek hayatında veya akademi dünyasında; hukukun yolundan ve etik davranış ilkelerinden ayrılmadan başarılı olacaklarına, ülkemizin ve milletimizin milli, manevi değerlerini gözeterek önce insan prensibiyle hareket edeceklerine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Sözbir, "Düzce Üniversitesi olarak, sizlere geleceğin dünyasında başarılı olabilmeniz için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak mezun ettiğimiz için bahtiyarız. Unutmayın. Her şey bir hayalle başlar. Hayal etmekten vazgeçmeyin. Bugün dünyanın en başarılı şirketlerini ve insanlarını farklı kılan, hayal kurmaları ve imkansız denen şeyleri başarmalarıdır" sözleriyle konuşmasına devam etti.

Rektör Sözbir, "TÜBİTAK tarafından hazırlanan 2024 yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde de yer alma başarısı gösteren üniversitemiz, bu alanda Türkiye’nin en iyi ilk 50 üniversitesi arasına girmiştir. Üniversitemiz; Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan Impact Rankings 2025’te Türkiye’de 15, dünyada 401-600 bandında, 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer almıştır. URAP sıralamasında 44. sıra ile ülkemizdeki en iyi 50 üniversite arasında yer alan Üniversitemiz, mezunların yurt içi ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu üniversiteler arasında 13. sıra ile adından söz ettirmeye devam etmektedir" dedi.

Düzce Üniversitesi’nin sadece bireysel başarılarıyla değil, kurumsal anlamda da önemli bir dönüm noktasına ulaştığını vurgulayan Rektör Nedim Sözbir, "Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında, Düzce Üniversitesi 2024 yılında gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda iki yıl süreyle akredite edilmiştir. Bu gelişme, Düzce Üniversitesi’nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, yönetim ve toplumsal katkı alanlarındaki kalite güvencesinin dış paydaşlar tarafından da onaylandığını gösteren somut bir belgedir. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda yer alacak olan bu belge, üniversitemizi tercih edecek öğrenciler için önemli bir referans kaynağı olacaktır" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, kutlu bir vesileyle toplandıklarını ifade ederek mezunlarımızın başarılı bir eğitim hayatı sonrasında yeni bir mücadeleye başlayacaklarını sözlerine ekledi. Akademisyenlerin kazandırdıkları donanım ve ailelerin rehberliğiyle mezunlarımızın iş hayatında başarılı olacaklarına ve Türkiye Yüzyılı’nın gerçekleşmesine katkıda bulunacaklarına dikkat çeken Ömer Yılmaz, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından fakültelerinde ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, Başarı Belgeleri; mezun olan öğrencilere de Mezuniyet Belgeleri takdim edildi.

Mezuniyet töreninin son bölümünde, öğrencilerin mezuniyetlerinin en heyecanlı anı olan Kep Atma Töreni gerçekleştirildi. Keplerini büyük bir coşku ve heyecan içerisinde gökyüzüne fırlatan öğrenciler, yeni bir hayata adım atmanın gururunu mezuniyetleriyle taçlandırırken, mutluluklarını aileleriyle birlikte paylaştı.