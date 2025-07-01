Tokat’ta bir anaokuluna çocuklarını kaydettirmek isteyen veliler, sabah yapılacak kayıtlar için gece okul önünde sıraya girerek nöbet tuttu.

Kent merkezinde bulunan Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu’na çocuklarını kayıt ettirmek isteyen veliler, kayıtların sabah saatlerinde yapılacağını öğrenince gece okul önünde sıraya girdi. Akşam saat 20.00’den itibaren okul önüne gelen veliler, kendi aralarında liste oluşturarak sırayla kayıt işlemi için beklemeye başladı. Geçmiş yıllarda bir yıl eğitim gören öğrenciler yeni dönem için tekrar kayıt yaptırmak zorunda kalmazken, bu yıl okul yönetiminin aldığı kararla bu uygulamadan vazgeçildi. Eski öğrencilerin de yeniden kayıt yaptırması gerektiğinin duyurulması üzerine, yoğun talep bekleyen veliler gece boyunca okul önünde nöbet tuttu. Sabahın erken saatlerinde başlayacak kayıtlar öncesinde uzun kuyruklar oluştu. Veliler, çocuklarının bu okulda eğitim görebilmesi için fedakârca beklediklerini belirtti. Kayıt sürecinde çocuklarını okula yazdırmak isteyen veliler, sabaha kadar okul önünden ayrılmadı.