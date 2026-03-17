Düzce Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğiyle, ortak çalışmalar yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen imza töreninde iş birliği protokolünü Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir imzalarken, TÜGVA adına ise Düzce İl Temsilcisi Osman Yel imzaladı. Protokol; Türkiye Gençlik Vakfı tarafından, üniversite çağındaki öğrencilerin ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla; öğrencilere akademik eğitimler sunarak sosyal bilinçlerinin geliştirilmesine, etkin iş birliği imkanlarının oluşturulmasına ve literatüre katkı sağlamaya teşvik edilmesine yönelik düzenlenen İhtisas Akademi Projesi'nin, Düzce Üniversitesi'yle iş birliği içerisinde yürütülmesi esaslarını kapsıyor.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokolün hayırlı olmasını temenni ederek bu iş birliğinin, öğrencilerin ülkemiz ve dünyadaki sorunlara karşı farkındalıklarını artıracağını ve sosyal yönden kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunacağını vurguladı.