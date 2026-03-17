Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Heykel Bölümü tarafından düzenlenen 'İyimserlik Etrafında Kayıtlar' adlı karma sergi, sanatseverlerle buluştu.

Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde ki sergi açılışına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Evren Kara, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kazım Özkan Ertürk, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Küratörlüğünü Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı'nın üstlendiği sergide; Ekrem Yiğit Türüdü, Eylül Kırımtay, Emine Erdağ, Seda Noyan, Yasemin Arslan Dinçer, Barış Kandemir, Muharrem Özdemir, Sıla Burcu Büber, Semih Kamari, Muhammet Enes Yılmaz ve Güler Sürücü'nün eserleri yer aldı. Prof. Dr. Ferhat Kamil Satıcı'nın 2016 yılından bu yana heykel atölyesinde ders verdiği öğrencilerinin süreç içerisinde ürettikleri çalışmalarını bir araya getiren 'İyimserlik Etrafında Kayıtlar' sanatçıların sanatsal pratiklerindeki birikimi ve üretim süreçlerini görünür kılmayı amaçlıyor. Sergiye adını veren 'iyimserlik' kavramı, sanatsal emeğin pozitif boyutunu ön plana çıkarırken; sanatın araştırma ve bilgiyle kurduğu ilişkiye de güncel kavramlar eşliğinde dikkat çekiyor.

Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle açılan sergi, 30 Mart 2026 tarihine kadar Müfide Kadri Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.